Everything Sucks, il trailer della nuova serie Netflix sulla nostalgia anni '90

17.01.2018 - Autore: Marco Triolo (Nexta)



Dopo la nostalgia per gli anni '80, ora è arrivata quella per gli anni '90, quell'epoca così vicina eppure così lontana perché, come il seguente trailer ci tiene a sottolineare, internet non si era ancora diffuso a livelli capillari e i social network non erano stati inventati. Il trailer in questione è quello di Everything Sucks!, nuova serie Netflix che arriverà tra un mese, il 16 febbraio.





Il video riprende il linguaggio visivo dell'epoca, con i pop-up che annunciavano i trivia su MTV, e include icone anni '90 come il VHS, la musica grunge e i lettori CD portatili.

Ambientato nella città di Boring, Oregon (che esiste davvero e il cui nome significa incredibilmente “Noioso”) nel 1996, Everything Sucks! (letteralmente “Fa tutto schifo!”) ruota intorno ai membri di due club del liceo locale, quello degli audiovisivi e quello teatrale, nerd e reietti che si alleano per fare un film e sopportare insieme il purgatorio della high school.