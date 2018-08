Evangeline Lilly contro Lost, J.J. Abrams e gli autori si scusano ufficialmente

NOTIZIE

06.08.2018 - Autore: Marco Triolo



In seguito alle dichiarazioni di Evangeline Lilly , che ha rivelato qualche giorno fa di essere stata costretta a spogliarsi contro la sua volontà in un paio di scene di Lost , gli autori della serie hanno rilasciato un comunicato di scuse all'attrice.

Damon Lindelof, insieme ai produttori esecutivi Jack Bender e Carlton Cuse, hanno dichiarato: “La nostra risposta ai commenti di Evie nei media è stata di raggiungerla immediatamente e scusarci profondamente per l'esperienza da lei descritta parlando del suo lavoro in Lost. Non ci ha ancora contattati, ma restiamo profondamente e sinceramente dispiaciuti. Nessuno dovrebbe sentirsi minacciato sul lavoro. Punto”. I creatori della serie J.J. Abrams , insieme ai produttori esecutivi, hanno dichiarato: “La nostra risposta ai commenti di Evie nei media è stata di raggiungerla immediatamente e scusarci profondamente per l'esperienza da lei descritta parlando del suo lavoro in Lost. Non ci ha ancora contattati, ma restiamo profondamente e sinceramente dispiaciuti. Nessuno dovrebbe sentirsi minacciato sul lavoro. Punto”.

Le due esperienze vissute da Evangeline Lilly risalgono alle riprese della terza e quarta stagione di Lost, la celebre serie ABC andata in onda dal 2004 al 2010, in cui lei interpretava la naufraga Kate Austen. “Nella stagione 3 [...] mi costrinsero a girare una scena di nudo parziale”, ha dichiarato. “Ero mortificata e tremante quando finii. Piangevo, e subito dopo avrei dovuto girare una scena molto forte”. La situazione si ripeté l'anno successivo, e come responso Lilly decise che non avrebbe più interpretato una scena di nudo. L'attrice si è anche lamentata dell'involuzione del suo personaggio, passato da donna forte e indipendente a oggetto conteso dai due protagonisti maschili, Jack e Sawyer.

Fonte: Deadline