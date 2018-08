Evangeline Lilly accusa Lost: “Mi hanno costretta a spogliarmi sul set”

NOTIZIE

03.08.2018 - Autore: Marco Triolo



Evangeline Lilly ha parlato di un aspetto controverso del suo passato in Lost durante un'intervista nel podcast The Lost Boys, rivelando di essere stata praticamente costretta a girare una scena di nudo parziale nella terza stagione. E di essersi ritrovata in una situazione analoga nella quarta.

praticamente mi costrinsero a girare una scena di nudo parziale, e io sentii che non avevo alcuna voce in capitolo”, ha dichiarato l'attrice, presto di nuovo al cinema in “Nella stagione 3 ho avuto una brutta esperienza sul set, quando, e io sentii che non avevo alcuna voce in capitolo”, ha dichiarato l'attrice, presto di nuovo al cinema in Ant-Man and the Wasp . “Ero mortificata e tremante quando finii. Piangevo, e subito dopo avrei dovuto girare una scena molto forte”.





LEGGI ANCHE: L'INCONTRO CON IL CAST DI ANT-MAN AND THE WASP A ROMA. “Nella stagione 4 – prosegue – dovetti girare un'altra scena in cui Kate si spogliava e lottai molto duramente per poterla controllare. E fallii di nuovo”. “A quel punto dissi: 'Basta così, non ne farò più. Potete scrivere quello che volete, non lo farò. Non mi spoglierò mai più in questa serie'. E non lo feci”.

Oggi, l'esperienza l'aiuta a tenere sotto controllo questa parte del lavoro. “Sono quindici anni che faccio questo mestiere. Oggi sono equipaggiata per capire come funziona, per non trovarmi in situazioni sgradevoli”. “Siccome ho avuto esperienze sgradevoli, quando leggo sceneggiature in cui è richiesto il nudo, lascio perdere. E non perché pensi che ci sia qualcosa di sbagliato nel fare scene di nudo. È perché non sono certa che sarei messa a mio agio in un ambiente sicuro. Sono in una posizione privilegiata, perché ho la facoltà di scegliere. Mi spiace molto per quelle donne che lottano per fare carriera nell'industria del cinema e non sanno come muoversi”.

La Lilly ha anche rivelato di aver detestato la svolta di Kate, da donna sicura e indipendente a protagonista di un triangolo amoroso tra due uomini (Jack e Sawyer). “Mi irritava molto. Lanciavo i copioni contro il muro quando li leggevo, perché mi frustrava in fatto che la sua storia fosse sempre più ridotta”.