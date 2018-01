Ellen Page si è sposata a sorpresa con la sua partner

NOTIZIE

04.01.2018 - Autore: Marco Triolo (Nexta)



Emma Portner si sono finalmente sposate. L'attrice di



Ellen Page edsi sono finalmente sposate. L'attrice di Flatliners , Juno e Inception lo ha rivelato su Instagram, dove ha pubblicato anche una foto che ritrae le mani delle due coniugi con le fedi al dito. “Non posso credere di poter chiamare questa donna straordinaria mia moglie”, ha scritto la Page sulla sua pagina. La Portner ha risposto sulla sua con la stessa frase, aggiungendo “@ellenpage TI AMO!”.

La Portner è originaria di Ottawa, Ontario, Canada, ed è un'insegnante di jazz contemporaneo al Broadway Dance Center. Nel suo curriculum sono incluse le coreografie del video “Life Is Worth Living” di Justin Bieber , nel quale si è anche esibita come ballerina. Con Ellen Page si frequentava da tempo e già dall'estate scorsa era apparsa in diverse foto e video nella pagina Instagram dell'attrice.

Le due si sono sposate a sorpresa, senza diffondere prima la notizia. Ma si sapeva che Ellen Page era gay sin dal 2014, quando aveva fatto coming out durante una conferenza della campagna per i diritti LGBTQ Time to Thrive nel 2014. “Sono stanca di nascondermi e dire mezze verità – aveva dichiarato in quell'occasione – Ho sofferto per anni perché ero spaventata dal dire la verità. Il mio animo ne ha sofferto, così come la mia salute mentale e le mie relazioni. Oggi sono qui davanti a tutti voi, dall'altra parte di questo dolore”.

Fonte: The Hollywood Reporter