Ed Westwick di Gossip Girl accusato di stupro da una collega

08.11.2017



Ed Westwick, star della serie Chuck Bass.



Il post di Westwick su Twitter: "Non conosco questa donna. Non mi sono mai spinto oltre. In nessun modo. Con nessuna donna. E di certo non ho stuprato nessuno"

Un altro attore accusato di molestie. Un vaso di Pandora aperto con il caso Weinstein e continuato con lo scandalo che ha travolto Kevin Spacey . Adesso nell'occhio del ciclone c'è finito, star della serie Gossip Girl , dove lo abbiamo visto nei panni diDeadline rivela che la polizia di Los Angeles ha aperto un'indagine sull'attore, accusato di stupro ai danni della collega. Un'accusa che l'attrice ha pubblicato sul suo profilo Facebook e che successivamente Westwick ha smentito su Twitter.

Nel rapporto dell'LAPD si legge che "il sospetto avrebbe costretto la vittima ad avere un rapporto sessuale all'interno di casa sua. Tre anni fa". Ci sarebbero anche due testimoni che hanno sostenuto le accuse dell'attrice. L'ex attore Blaise Godbe Lipman, amico della Cohen, ha rivelato a Deadline di aver ascoltato la confessione dell'attrice: era il febbraio del 2014. "Kristina è arrivata a casa mia la mattina dopo e mi ha raccontato tutto. Era in shock. Senza dubbio era stata stuprata".

La Cohen ha rivelato di essere stata accompagnata da un produttore a casa di Westwick. Secondo Lipman il produttore è Kaine Harling: "Lui le ha detto di rimanere in silenzio perché Ed ha così tanti soldi e risorse che nessuno le avrebbe creduto. E ha aggiunto che, se avesse parlato, avrebbe detto addio alla sua carriera di attrice. E' stata dunque costretta al silenzio".



Ha detto la Cohen: "So che sto facendo del bene a una causa più grande della mia. Significa dare voce e contribuire a un cambiamento radicale in questo mondo. Vorrei esprimere una messaggio di 'ricostruzione' per tutte le donne che sono passate attraverso eventi come il mio. E dimostrare che possiamo curare i nostri rapporti con uomini e donne".