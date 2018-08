Ecco il trailer di True Detective 3, le immagini promettono una nuova stagione al livello della prima

NOTIZIE

HBO svela le prime immagini diin un trailer che mostra chiaramente una terza stagione più simile al primo capitolo della serie antologica: anche questa volta, come nell’indagine eseguita da, lo spettatore sarà condotto attraverso diversi piani temporali. In questo caso tre epoche in cui seguiremo il protagonista Mahershala Ali (attore premio Oscar per Moonlight ) mentre indaga su un brutale crimine che ha a che fare con la sparizione di un paio di bambini nel 1980. Lo vedremo in scena da giovane e anche da vecchio, ancora ossessionato dal caso: "Il mio cervello è un insieme di pezzi mancanti... voglio sapere tutta la storia" - dice alla fine del trailer.

True Detective 3 è anche interpretato da Carmen Ejogo, Scoot McNairy, Mamie Gummer, Ray Fisher e Stephen Dorff. La nuova stagione è ambientata sull'altopiano Ozark, tra gli stati dell'Arkansas, Missouri e Oklahoma. Seguiremo Ali nei panni del detective Wayne Hays mentre indaga su un macabro crimine, un mistero che lo ossessionerà per decenni. Nick Pizzolatto, papà della serie, ha scritto tutti i nuovi episodi e ne ha anche diretto qualcuno.



Guarda anche: Dieci ragioni per amare la seconda stagione di True Detective True Detective 3 è anche interpretato da. La nuova stagione è ambientata sull'altopiano Ozark, tra gli stati dell'Arkansas, Missouri e Oklahoma. Seguiremo Ali nei panni del detectivementre indaga su un macabro crimine, un mistero che lo ossessionerà per decenni., papà della serie, ha scritto tutti i nuovi episodi e ne ha anche diretto qualcuno. Jeremy Saulnier regista degli interessanti Blue Ruin Green Room ha invece diretto i primi due episodi.



Il primo True Detective è andato in onda nel 2014, seguito l'anno successivo da una seconda stagione decisamente più noir e ingarbugliata, ma notevole anche quella in quanto a regia e protagonisti (Colin Farrell, Vince Vaughn e Rachel McAdams in prima linea).



La terza stagione di True Detective arriverà negli USA a gennaio 2019 con otto nuovi episodi.