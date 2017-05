Dylan: ecco il pilot della serie austriaca ispirata a Dylan Dog

NOTIZIE

08.05.2017 - Autore: Marco Triolo (Nexta)



Tiziano Sclavi, ma ora ci pensa un semi-sconosciuto regista austriaco a tentare di rimediare. Kevin Kopacka è un regista di corti horror sperimentali che ha deciso di tentare la strada di una serie TV ispirata al mondo creato da Sclavi nei fumetti Bonelli. Kopacka ha girato così il pilot di Dylan, "Dream of the Living Dead", che si prende le sue libertà in quanto a caratterizzazione dei personaggi, ma che mira ad andare dritto all'essenza del lavoro di Sclavi. Siamo all'opposto dell'approccio americano: i nomi cambiano, la sostanza resta la stessa del fumetto. Ecco il pilot per intero, con i sottotitoli in italiano.



Per molti fan di Dylan Dog, attraversare il terribile Dylan Dog – Il film , prodotto in USA nel 2010 e interpretato da Brandon Routh, è stata un'esperienza a dir poco estenuante. Non si poteva immaginare un adattamento peggiore del fumetto di, ma ora ci pensa un semi-sconosciuto regista austriaco a tentare di rimediare.è un regista di corti horror sperimentali che ha deciso di tentare la strada di una serie TV ispirata al mondo creato da Sclavi nei fumetti Bonelli. Kopacka ha girato così il pilot di, "Dream of the Living Dead", che si prende le sue libertà in quanto a caratterizzazione dei personaggi, ma che mira ad andare dritto all'essenza del lavoro di Sclavi. Siamo all'opposto dell'approccio americano: i nomi cambiano, la sostanza resta la stessa del fumetto. Ecco il pilot per intero, con i sottotitoli in italiano.

Ovviamente si tratta di un episodio pilota non autorizzato e Kopacka sta cercando finanziatori. Bisognerà attendere l'inevitabile reazione della Bonelli che, con ogni probabilità, non permetterà che si prosegua. Kopacka ha pensato bene di cambiare i nomi (Dylan Dawn, l'ispettore Mahlow, l'assistente Pang che è una versione “asian” di Groucho, come viene fatto intendere nel prologo) e ha messo le mani avanti scrivendo che se i cambiamenti nei personaggi vi disturberanno “pensatelo come un universo parallelo”. Ma per il resto si tratta di un adattamento fedele.