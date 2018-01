Dunkirk, Perfetti sconosciuti e la commedia Tiramisù: cosa vedremo a febbraio su Infinity

NOTIZIE

L'offerta del servizio in streaming e on demand per mese in arrivo

25.01.2018 -

Dunkirk di Christopher Nolan, alle commedie italiane più amate come Perfetti sconosciuti.



Vediamo nel dettaglio le offerte del mese:







Dunkirk

Il capolavoro cinematografico di Christopher Nolan sarà disponibile a partire dal 16 febbraio e per un’intera settimana. Ambientato all’inizio della seconda guerra mondiale il film è incentrato sulle vicende legate al salvataggio di oltre 300.000 soldati britannici dai nazisti. Diviso in tre fasi temporali e terrene (un giorno, un’ora, una settimana e aria, terra, mare) il film è già disponibile nel formato 4K HDR.



Perfetti sconosciuti Dal 10 febbraio sarà disponibile anche “Lo stagista inaspettato”, con un inedito Robert De Niro nel ruolo di stagista senior di una start up di Brooklyn che vende articoli di abbigliamento online. Il suo compito sarà quello di affiancare Anne Hathaway, che interpreta la fondatrice della compagnia, Jules Ostin.









Sopravvissuto: The Martian L’11 febbraio arriverà invece “Perfetti Sconosciuti”, il film diretto da Paolo Genovese con un cast d’eccezione: Anna Foglietta, Marco Giallini, Giuseppe Battiston, Edoardo Leo, Valerio Mastandrea, Alba Rohrwacher e Kasia Smutniak. Una tavola imbandita, un gruppo di amici e un gioco in apparenza innocente: mettere sul tavolo il proprio cellulare. Quanti mondi nascosti si celeranno dietro le conversazioni di whatsapp?

Dal 13 febbraio sarà disponibile su Infinity “Sopravvissuto: The Martian” il film con protagonista Matt Damon, diretto da Ridley Scott. Mark Watney (Matt Damon) viene erroneamente creduto morto su Marte. Il film sarà una gara di sopravvivenza in attesa dei soccorsi sul Pianeta Rosso.

“Tiramisù”, l’allegra e divertente commedia diretta e interpretata da Fabio De Luigi, arriverà su Infinity dal 25 febbraio. Protagonista del film è Antonio, un rappresentante di prodotti farmaceutici e sua moglie Aurora, la maga del tiramisù, che riuscirà in più di un’occasione a risollevare la vita di Antonio.







Bridget Jones’s Baby

Dal 28 febbraio arriverà su Infinity il terzo capitolo della saga della single più amata d’Inghilterra, Bridget Jones. Con “Bridget Jones’s Baby” ritroviamo la giornalista, ora produttrice tv, dopo la rottura con Mark Darcy. Una serie di divertenti disavventure la coinvolgeranno in un triangolo amoroso con lo storico ex e l’aitante Jack Qwant (Patrick Dempsey). Di chi sarà il figlio che Bridget aspetta?

Serie TV:



Ash vs. Evil Dead

Arriva in anteprima esclusiva su Infinity la terza stagione di “Ash vs. Evil Dead”, dal 26 febbraio e in contemporanea con gli Stati Uniti. Ash (Bruce Campbell) è diventato un eroe ma i conti con il male non sono finiti dopo che Kelly (Dana DeLorenzo) tornerà ad avvertire lui e Pablo (Ray Santiago) che Ruby (Lucy Lawless) è tornata.



Clique

In arrivo il giorno di San Valentino "Clique”, la serie tv inglese, in anteprima su Infinity, incentrata su due amiche dell’università che cercano di farsi strada nell’ambiente accademico. Un mix tra thriller e mondo universitario che è una perfetta fusione tra serie di successo come “Le Regole del delitto perfetto” e “Gossip Girl”.



Chance

A febbraio su Infinity sarà disponibile in anteprima anche la seconda stagione di “Chance” con protagonista l’ex Dottor House, Hugh Laurie. A partire dal 7 febbraio ritroveremo il neuropsichiatra di San Francisco intento a fare i conti con la sua vita privata e le diagnosi dei pazienti con disturbi psichici, ma dopo il trauma subito nella prima stagione non ha più voglia di limitarsi alle scartoffie che il suo lavoro gli impone, vuole rendersi utile.



The Good Place

Creata da Mike Shur arriverà in anteprima il 21 febbraio anche la seconda stagione di “The Good Place”, con protagonisti Ted Dawson e Kristen Bell. Eleanor, bloccata per sbaglio nel lato buono dell’aldilà, dovrà continuare a mantenere un basso profilo e nascondere il suo carattere da ragazzaccia.