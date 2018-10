Dracula torna in una miniserie Netflix dagli autori di Sherlock

Netflix e BBC One e hanno annunciato la produzione di una nuova miniserie ispirata adi, realizzata dagli autori di Sherlock . La miniserie, composta da tre episodi della durata di 90 minuti ciascuno, debutterà su BBC One in Gran Bretagna e su Netflix in tutti i restanti Paesi in cui il servizio è attivo. A co-produrre con Netflix e BBC c'è Hartswood Films, la casa di produzione di Sherlock.