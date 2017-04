Dopo La La Land, Damien Chazelle al lavoro sulla serie musicale The Eddy

Con il successo di La La Land (dopo quello di Whiplash) alle spalle, in questo momento ogni progetto accostato al nome di Damien Chazelle fa notizia. L'ultimo,, ce lo annuncia The Hollywood Reporter, secondo cui si tratterebbe die incentrata sul suo proprietario, i suoi musicisti e "la instabile città che li circonda".Dietro la macchina da presa: lui, Chazelle. Alla sceneggiatura: il britannico(già noto per aver curato l'adattamento per il piccolo schermo dello spinoff di This Is England, con Shane Meadows, per aver creato The Fades per la BBC e aver collaborato con la J.K. Rowling per il suo Harry Potter and the Cursed Child ).Non è ancora noto, invece, quali saranno gli autori - fondamentali! - delle musiche di The Eddy, anche se la presenza come produttore esecutivo di(candidato all'Oscar e vincitore di un Grammy per The Polar Express, oltre che collaboratore di Michael Jackson, Aerosmith e Katy Perry e - si suppone - impegnato in una versione musicale di Ritorno al futuro) lascia ben sperare.Restiamo in attesa di sapere le date della produzione e quando. Nella speranza che il trentaduenne regista di Providence non ci lasci in sospeso, come dopo le voci sulla realizzazione della sceneggiatura del mistery(pronta da prima di Whiplash, che non è detto dirigerebbe lui) e sulle riprese del biopic su Neil Armstrong, First Man , che sarebbero già dovute iniziare, dopo le trattative del 2014 il 'casting' di Ryan Gosling del 2015.