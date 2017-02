Dopo Gilmore Girls, per Lauren Graham c'è Linda From HR

Abbiamo salutato il revival di Una mamma per amica con le 'quattro stagioni' del tanto atteso speciale conclusivo con cui lo show Netflix aveva riportato sullo schermo i protagonisti di uno dei programmi più amati dal pubblico. E tutto sommato ci saremmo aspettati di rivedere Lauren Graham nei panni della sua Lorelai nei prossimi possibili episodi … e non, tanto presto, in una nuova serie comedy: l'appena annunciataDopo l'esperienza su Netflix, infatti, l'attrice hawaiana di Parenthood e Un'impresa da Dio sarà la protagonista di un progetto - pensato per la messa in onda televisiva più tradizionale - che lan ha affidato al duo di sceneggiatori di Kickin' It - A colpi di karate, Geoff Barbanell e Itai Grunfeld e al regista Marc Buckland (My Name Is Earl, Santa Clarita Diet ).È The Hollywood Reporter a diffondere la notizia, aggiungendo come il Pilot sia stato appovato prima ancora di completare la fase di casting e dando cenni sul tono e la trama della vicenda. Che dovrebbe essere, incentrata sulla pessima decisione che trasforma la vita monotona e insoddisfacente di Linda in un turbinio eccitante difficile da conciliare con i propri impegni lavorativi e casalinghi. Anche per