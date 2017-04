Donald Sutherland sarà J. Paul Getty nella serie TV Trust di Danny Boyle

Tra il Crossing Lines televisivo e la conclusione della saga di Hunger Games era un po' che non vedevamo 'in giro' un attore del calibro di Donald Sutherland . Che oggi scopriamo essere prossimo a interpretare il ruolo principale in una nuova produzione televisiva dopo il controversoL'attore canadese sarà infatti- imprenditore, mecenate e fondatore della omonima 'Oil Company' - nella serie tv FX intitolatae diretta da Danny Boyle Il regista di T2 - Trainspotting sarà anche produttore esecutivo (insieme a Christian Colson e allo sceneggiatore Simon Beaufoy) dei dieci episodi la cui, tra Londra e Roma, in vista di una prevista messa in onda a partire dallaLa storia seguirà, a partire daldel nipote del tycoon, John Paul Getty III, proprio nella nostra Capitale nel. Dalla richiesta di riscatto milionaria si svilupperanno le diverse linee narrative, incentrate sul dramma dell'ostaggio e sulle trame familiari che spinsero i criminali e la polizia stessa (che interruppe le indagini) a dubitare delle reali intenzioni dei parenti, a parte la madre, unica a continuare la negoziazione, ma senza risorse…Attraverso la figura di una delle più iconiche ed enigmatiche figure del secolo scorso, miliardario dalle infinite contraddizioni e visionario, avremo l'occasione di studiaree le sue connessioni con il potere e con il mercato, nel tentativo di fare luce su quel mistero. Grazie anche all'interpretazione di Sutherland, figura chiave nel progetto, che potremmo vedere presto nel film 'americano' di Paolo Virzì, The Leisure Seeker (forse già dalla Quinzaine des Réalisateurs del Festival di Cannes 2017 ).