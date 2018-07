Doctor Who, Jodie Whittaker è il Dottore nel teaser trailer della nuova stagione

La BBC ha diffuso il primo trailer della nuova stagione di Doctor Who , l'undicesima del nuovo corso, che per la prima volta vede un Dottore donna interpretato da Jodie Whittaker . Ecco il filmato che introduce la nuova protagonista.

Jodie Whittaker è il tredicesimo Dottore e sostituisce Peter Capaldi . È apparsa per la prima volta al termine dell'ultimo special natalizio di Doctor Who, “Twice Upon a Time”, andato in onda lo scorso 25 dicembre. Sarà lei a guidare il cast della nuova stagione, composta da dieci episodi che andranno in onda a partire da ottobre 2018. Il resto del cast include