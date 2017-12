Doctor Who, i fan acclamano la prima apparizione di Jodie Whittaker

NOTIZIE

27.12.2017 - Autore: Marco Triolo (Nexta)



Jodie Whittaker ha debuttato come ha debuttato come tredicesimo Dottore nello speciale natalizio di Doctor Who , andato in onda sulla BBC la notte di Natale. La sua prima apparizione è avvenuta al termine dell'episodio, poco prima di un cliffhanger che lascerà i fan in sospeso fino al primo episodio dell'undicesima stagione, che andrà in onda nel 2018.

Ma i fan della serie hanno già avuto di che gioire con l'atteso debutto, che vede un'evoluzione storica del personaggio: Jodie Whittaker è la prima donna a interpretarlo in tutta la sua storia. E sì che di occasioni ce ne sarebbero state, visto che regolarmente il Dottore si rigenera e cambia aspetto. Ma la scelta di una protagonista femminile rispecchia i cambiamenti e le spinte della società in questi ultimi anni, in cui le campagne per il trattamento equo dei generi sono state all'ordine del giorno. E non potrebbe capitare in un momento migliore, dopo gli scandali di natura sessuale che hanno travolto Hollywood, gettando un'ombra sul trattamento delle donne nell'industria cinematografica, non solo americana.

Gli spettatori, ma soprattutto le spettatrici, hanno commentato la puntata su Twitter. “Il nostro momento è arrivato, signore”, si legge tra i commenti. E anche: “La pura gioia e felicità che ho avvertito quando Jodie Whittaker è apparsa per la prima volta nel ruolo del primo Dottore donna dimostra quanto sia importante la rappresentazione delle donne e quanto ancora ci sia da fare”. Ma c'è stato anche chi ha reso omaggio al Dottore uscente: “Grazie, 12. Anche se la tua canzone è finita, la tua storia non finirà mai. Ricorderemo sempre quando il Dottore eri tu”.

A seguire la scena finale dell'episodio, con la prima apparizione di Jodie Whittaker. Ovviamente, si tratta di SPOILER...