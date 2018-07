NOTIZIE

Love Is all You Need

Stasera in TV 7 luglio, Love is All You Need, Pierce Brosnan in una commedia romantica tutt'altro che banale

07.07.2018 - Autore: A.L.







LEGGI ANCHE: LOVE IS ALL YOU NEED, LA NOSTRA RECENSIONE



La regista danese Festival di Venezia del 2012 una commedia che parla del cancro senza tabù e anche della possibilità di ricominciare a vivere ed essere felici in un’età non più giovanissima. E soprattutto ha la capacità di mettere insieme tutti questi temi senza banalizzarli e senza realizzare per questo una commedia romantica prevedibile e semplicistica.



L’Italia della costiera amalfitana, rigogliosa, piena di tentazioni e paesaggisticamente irresistibile fa incontrare una donna e un uomo – l’attore Pierce Brosnan e l’attrice Trine Dyrholm – rispettivamente padre e madre di uno dei due sposi e personaggi diametralmente opposti nel carattere e nelle abitudini di vita. Nemmeno a dirlo, come vuole la regola aurea della commedia romantica, gli opposti saranno uniti prima della fine del film dal fatto di aver vissuto entrambi un dolore molto profondo.La regista danese Susanne Bier presentava aluna commedia che parla del cancro senza tabù e anche del. E soprattutto ha la capacità di mettere insieme tutti questi temi senza banalizzarli e senza realizzare per questo una commedia romantica prevedibile e semplicistica.

Il film. Astrid e Patrick sono una giovane coppia che sta per sposarsi a Sorrento. La madre di Astrid, Ida ha il cancro e si sta curando. Inoltre ha appena scoperto che il marito Leif l’ha tradita con una donna più giovane che porta con sé proprio durante il matrimonio. Il padre di Patrick, Philip (Brosnan), è un uomo d’affari glaciale ancora in lutto per la morte della moglie. In una cornice da favola, e nonostante le reciproche differenze, entrambi impareranno a conoscersi fino a innamorarsi. Con leggerezza e originalità la regista mette insieme questa commedia di sentimenti – in parte corale e sul filo di una riunione di famiglia - che dà anche grande rilevanza al tema della malattia e la racconta senza pudori, affidandosi a uno humor efficace e divertente.

Dietro le quinte. Brosnan era l’unico attore non danese del cast principale. Tutti gli attori hanno raccontato di usare due lingue sul set. Il danese per parlare tra loro e l’inglese per parlare con Brosnan che nel film recita in inglese.



Brosnan era l’unico attore non danese del cast principale. Tutti gli attori hanno raccontato di usare due lingue sul set. Il danese per parlare tra loro e l’inglese per parlare con Brosnan che nel film recita in inglese.

La scena da antologia. L’incontro-scontro tra Astrid e Patrick quando la prima distrugge letteralmente la macchina del secondo in un parcheggio non sapendo la sua identità.



Perché vederlo. Lacrime e batticuori mescolati in maniera atipica per una commedia che trova il suo registro personale nel mare di commedie romantiche uscite al cinema.

Dove e quando. Sabato 7 luglio alle ore 21:25 su Rai 1.