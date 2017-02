Stasera in TV, 20 febbraio: Wolverine - L'immortale

NOTIZIE

20.02.2017 - Autore: Alessia Laudati (Nexta)



Hugh Jackman ha stretto un patto del diavolo diventando sul grande schermo ildella saga X-Men. Perché proprio il legame con il personaggio dagli artigli di adamantio lo ha legato per sempre all’icona dei fumetti poi diventata un vero e proprio carattere cinematografico di culto. Il successo di Wolverine dopo X-Men è stato tale che gli sono stati dedicati ben tre film.Il primo, è del 2009, il secondo Wolverine - L'immortale è del 2013 diretto da James Mangold , ed il terzo arriverà nel 2017 con il titolo di Logan. Il regista per costruire il secondo film prende spunto dal primo fumetto dedicato totalmente a Wolverine. E, complice la trama originale, la scena del film viene spostata in buona parte in Giappone. Questo trasforma il percorso di, sempre molto tormentato, in una riflessione acuta sulla morte e sulla perdita, infarcita di filosofia orientale mentre il protagonista tra molti drammi, cerca di riflettere sulla propria natura e sulla morte di Jean Grey, del quale è responsabile.

Il film. Wolverine eremita, Wolverine in viaggio in Giappone, Wolverine cupo e respingente, sempre tormentato. Questi gli elementi principali del film che viene costruito come un action che non vuole dare al suo pubblico solo la componente adrenalinica, ma cerca di scavare affondo in uno dei frammenti della vita di Wolverine regalando risposte, emozioni, momenti differenti.

Dietro le quinte. La forma fisica di Jackman nei panni di Wolverine è indiscussa. E anche in questo film gli addominali dell’attore sono davvero di ferro. Per conquistare questa forma fisica Jackman si è sottoposto ad un lungo training e ha messo su tantissimi muscoli assumendo circa 6000 calorie al giorno.

Perché vederlo. Se amate il personaggio di Wolverine, questo film è per voi. Ed è un modo per passare un’ora e mezza in compagnia del vostro X-Men favorito.

La scena da antologia. Molto forte è tutto ciò che nel film lega Wolverine alla tragedia storica di Nagasaki. Per questo una delle prime scene iniziali della pellicola, dove l’eroe viene mostrato prigioniero in un laboratorio rappresenta un momento molto forte e riuscito.

Dove e quando. Lunedì 20 febbraio alle ore 21:10 su Italia 1.