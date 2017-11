Stasera in TV 15 novembre, Step Up, primo capitolo della saga sul ballo

è il primo film dei 5 film complessivi dedicati alla saga cominciata nel 2006 che racconta la danza come alternativa alla vita di strada o semplicemente si addentra nel mostrare diversi stili di ballo o ancora decide di mostrare la sfida ardua che ogni coreografia realizzata rappresenta per i ballerini. Il film diretto da Anne Fletcher , coreografa e regista, è incentrato sul mondo del ballo e si svolge prevalentemente in un ambiente liceale.vede partecipare Channing Tatum nel ruolo di un ragazzo 'salvato' dalla danza rispetto alla frequentazione di brutte compagnie. Con la pellicola l'attore ebbe un grandissimo successo sfoggiando un fisico scolpito nelle numerose sequenze coreografiche.. La strada, il college, la danza come strumento salvifico e capace di unire mondi molto lontani come quello della ballerina professionista Nora Clark (Jenna Dewan) e del bullo Tyler (Tatum). I due si incontreranno per caso e dalla loro partnership, prima solo professionale, nascerà un amore romantico e speciale. Step Up utilizza i classici stereotipi del cinema teen, il college, la competizione tra vincenti e vinti, mescolandoli però al tema musicale e coreografico. La formula funziona, come giù avvenuto nel 2001 con, e il film è un successo di pubblico molto ampio.. Qui il gossip si infiamma. I due protagonisti si sono infatti innamorati sul set e sposati qualche anno dopo il loro incontro.. Il montaggio delle sequenze di ballo dove Tyler prova ad imparare goffamente lo stile classico di Nora provenendo invece da uno stile di danza hip hop.. Se vi è piaciuto Save the Last Dance, apprezzerete anche questo film che utilizza la danza per parlare di tematiche più universali.. Alle ore 21:05 su Rai 5.