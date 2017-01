NOTIZIE

In onda per la prima volta il film presentato al Festival di Roma 2016

Richard Linklater – Dream is destiny: in prima TV il documentario sulla vita del regista americano

23.01.2017 - Autore: Alessia Laudati (Nexta)



Studio Universal manda in onda il documentario sulla vita e sull’arte del regista texano. Richard Linklater è uno dei registi americani più amati e più in grado di dedicarsi al cinema a opere complesse e sperimentali che spesso non si concludono in un solo primo film ma rompono la restrizione del tempo cinematografico per estendersi agli anni della vita ‘reale’. Già con lavori come Boyhood , girato in 12 anni e la saga di Prima dell’alba Linklater ha fatto parlare di sé. E adesso in prima TV assoluta il canalemanda in onda il documentario sulla vita e sull’arte del regista texano.

Studio Universal presenta mercoledì 25 gennaio alle 21.15 in Prima TV: “Richard Linklater – Dream is destiny”, film diretto da Louis Black e presentato all’ultima edizione della Festa del Cinema di Roma.

Boyhood, Richard Linklater ha sempre voluto lavorare restando fuori dal “sistema hollywoodiano”. Piuttosto che lasciare il Texas, ha scelto di girare film a basso budget con piccolissime produzioni.



Il regista, che ha iniziato la sua carriera nel 1988, ha collezionato negli anni il plauso della critica. Nel 2015 ha vinto ai Golden Globes i premi per Miglior film drammatico e Miglior regista per Boyhood, film che ha girato in circa 12 anni. In occasione della messa in onda di Richard Linklater – Dream is destiny, l'emittente ha anche diffuso un'intervista al regista del documentario, Louis Black. A seguire alle 22.50, il film Prima dell'Alba (1995) di R. Linklater con Ethan Hawke e Julie Delpy.

“Vivo ad Austin, in Texas, e da 35 anni che dirigo una rivista settimanale – ha spiegato il regista motivando il perché del film su Linklater -. Nel 1985 ero in un club rock che si chiamava Liberty Lunch. Rick Linklater mi viene incontro, ero un ragazzino, non sapevo chi fosse. Io avevo scritto un necrologio per il regista Sam Peckinpah e lui inizia a parlarmi di Sam Peckinpah e 32 anni dopo siamo ancora nel vivo di quella conversazione (...)”.