Diego Armando Maradona protagonista di una nuova serie TV su Amazon

passa da essere mito in carne ossa a diventare mito televisivo per i servizi di streaming on demand. Amazon Prime Video annuncia la realizzazione di una nuova serie Prime Original - la terza per il Messico - ispirata alla vita di, una delle figure più illustri e controverse nella storia del calcio, i cui exploit fuori dal campo sono diventati noti tanto quanto i momenti salienti della sua carriera calcistica. La serie sarà ambientata in vari luoghi del mondo tra cui figurano la città di Napoli e il Messico.Prodotto da, in associazione con Dhana Media e Raze, questa produzione internazionale porterà i clientialla scoperta della vita dell’ex calciatore, dall’infanzia alla sua carriera a cavallo tra Argentina, Spagna e Italia e mostrerà quanto il suo ruolo sia stato fondamentale nel portare la nazionale Argentina a vincere i Mondiali del 1986 in Messico e la SSC Napoli a vincere due scudetti, una Coppa Italia,e la Supercoppa italiana. Alcuni episodi saranno girati a Napoli con attori locali e mostreranno i luoghi, i quartieri, i locali nei quali Maradona è stato accolto come un eroe contemporaneo.