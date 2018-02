Demimonde, una nuova serie sci-fi di J.J. Abrams in arrivo su HBO

NOTIZIE

02.02.2018 - Autore: Marco Triolo (Nexta)



J.J. Abrams sta per tornare in TV. Il prolifico regista e creatore di serie come Felicity, Alias, Lost e Fringe, ha venduto alla HBO il suo nuovo progetto televisivo. Si tratta della prima sceneggiatura per una serie TV scritta da Abrams sin da quando ha creato Fringe nel 2008.

Il titolo della nuova serie, che HBO ha messo in produzione senza passare dal pilot, è Demimonde. A quanto pare la storia è quella di una famiglia – padre, madre scienziata e figlia adolescente – che cade vittima in un terribile incidente d'auto. La madre va in coma e poco dopo la figlia, rovistando nel laboratorio della donna nel seminterrato, finisce risucchiata in un mondo parallelo in cui infuria una battaglia contro una forza oppressiva. Suo padre la segue molto presto in questo nuovo mondo. HBO descrive la serie come “un epico e intimo fantasy sci-fi”.

Abrams avrebbe accettato l'offerta HBO rifiutando quella di Apple, in quanto impressionato da quello che la rete via cavo ha realizzato con Westworld , altra serie da lui prodotta. Come Westworld, anche Demimonde sarà prodotta dalla sua etichetta, Bad Robot, con Abrams a fare da produttore esecutivo. Il numero di puntate per ora non è stato comunicato.

Fonte: The Hollywood Reporter