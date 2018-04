Dawson's Creek, arriva la full immersion su Sky Atlantic

Meno di un mese fa era stata la popolare Entertainment Weekly a celebrare i 20 anni di Dawson's Creek , serie Columbia Tristar mandata in onda da The WB per sei stagioni, ed ecco una sorpresa che i fan apprezzeranno ancora di più:il teen drama per eccellenza di fine anni '90 ritorna sul canale 111 di Sky Atlantic HD +1, che per l'occasione diventeràUn'attenzione particolare per una produzione, che approfittando dei giorni di festa potremo recuperare nella sua interezza.per rivivere le storie dei protagonisti più amati, da Dawson, Joey e Pacey, a Jen e tutti gli altri personaggi della serie che ha segnato un’intera generazione, dopo Beverly Hills 90210 e prima di The O.C.Per 7 giorni torneremo quindi nella cittadina costiera di Capeside, Massachussets perche hanno afflitto loro e tutti gli adolescenti. Dalla prima cotta tra Dawson e Jen al triangolo Dawson – Joey – Pacey, che ha appassionato e tenuto incollati i teenager allo schermo dalla terza stagione in poi, fino alla scelta finale di Joey nell’ultimo episodio della serie. Rivedremo il coming out di Jack della prima stagione, che ha permesso di raccontare in televisione il problema dei pregiudizi della provincia nei confronti dell’omosessualità. Rivivremo il cammino di Dawson Leery per diventare un affermato regista e seguire le orme del suo idolo Steven Spielberg, cammino che lo porterà a uscire dai confini di casa per andare a studiare al college a Los Angeles., che ha visto la morte di uno dei personaggi più amati.