David Letterman compie 70 anni: rivediamo dieci divertentissimi momenti del suo Show

È nato a Indianapolis il 12 aprile del 1947,. Uno delle colonne della TV made in USA. Amato, odiato e imitato. Un presentatore che non si faceva scrupoli a distruggere alcuni grandi nomi dello showbusiness nel corso delle sue interviste o di dire la sua su temi politici e sociali anche davanti ad alti esponenti del governo americano. Ma soprattutto un "funnyman", uno degli uomini più divertenti che il piccolo schermo abbia mai conosciuto.In occasione dei suoi 70 anni, esploriamo dieci momenti esilaranti che abbiamo individuato nell'arco di oltre quattro decenni.L'attore improvvisa spiegando come festeggerà l'arrivo del 2000.



LETTERMAN "INVENTA I VIDEO DI YOUTUBE" (1986)

Letterman è uno dei pionieri dei "funny videos" che oggi invadono ogni angolo della rete. Eccolo nel 1986, mentre fa esperimenti, gettando gli oggetti più bizzarri dal tetto di un palazzo.

"Joaquin mi spiace che tu non sia potuto essere qui stasera" - questa è la frase perfetta che chiude una delle interviste più bizzarre andate in onda nella storia dello show. Phoenix all'epoca stava girando il finto documentario Io sono qui , dove giurava di abbandonare la carriera di attore per iniziare quella di musicista rap. A seguire l'intera intervista sottotitolata in italiano!