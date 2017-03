David di Donatello: dal 20 marzo Sky dedica un canale ai film vincitori

NOTIZIE

dal 20 al 31 marzo, Sky Cinema Hits (canale 304) si trasforma in Sky Cinema David di Donatello HD, tutto in alta definizione e con i migliori titoli disponibili anche su Sky On Demand.



QUI TUTTE LE NOMINATION AI DAVID 2017.

Il canale ospiterà oltre sessanta titoli premiati nelle precedenti edizioni, fra i quali otto film vincitori nell’edizione 2016: si parte lunedì 20 marzo alle 21.15 su Sky Cinema Uno HD e alle 21.45 su Sky Cinema David di Donatello HD con la prima visione di Lo chiamavano Jeeg Robot , la pellicola premiata lo scorso anno con sette David di Donatello, diretta da Gabriele Mainetti con Claudio Santamaria, Ilenia Pastorelli e Luca Marinelli (vincitore del David di Donatello come migliore attore non protagonista).

Lunedì 27 marzo si terrà infine la cerimonia di premiazione della 61ª edizione dei Premi David di Donatello, per il secondo anno prodotta e trasmessa da Sky, che svelerà in diretta i vincitori dei premi tra i candidati resi noti dall’Accademia del Cinema Italiano. L’evento live, alla cui conduzione ci sarà ancora Alessandro Cattelan, sarà trasmesso in diretta e in esclusiva lunedì 27 marzo dalle 21.15 su Sky Cinema Uno HD, sul canale dedicato Sky Cinema David di Donatello HD (canale 304), Sky Uno HD, Sky Arte HD e in chiaro su TV8 (tasto 8 del telecomando). Il live della premiazione sarà preceduto alle 20.50 dal red carpet, visibile su Sky Cinema Uno HD, Sky Cinema David di Donatello HD, Sky Arte HD, in compagnia di Francesco Castelnuovo che commenterà, proprio come ad Hollywood, l’arrivo degli ospiti.