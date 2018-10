Daredevil torna alle origini nel trailer della stagione 3

Bisogna dire che queste immagini promettono davvero bene. La campagna, finora, era stata un po' gratuitamente improntata sulla nuova “oscurità” del personaggio, ormai sconfitto, disilluso e convinto di dover abbandonare i limiti che si era auto-imposto ed eliminare fisicamente i criminali per ripulire la città. Un'idea interessante, ma un po' gridata tramite una serie di poster e brevi trailer che parevano piuttosto ingenui nello sbandierare l'elemento dark come se fosse qualcosa di nuovo. Come se gli anni '90 non fossero passati da vent'anni.

Questo trailer, al contrario, dà a tutto un senso. Ci riporta alle atmosfere della prima stagione della serie. Rimette a confronto Matt Murdock () e la sua nemesi Wilson Fisk (), rivelando che Kingpin ha appreso, in effetti, l'identità segreta di Daredevil (e c'è spazio anche per un incontro che ricorda quello famoso tra De Niro e Pacino in Heat ). L'impressione è che la spinta verso l'oscurità di Matt non siano solo i drammatici eventi di, che lo avevano lasciato in fin di vita e dato per morto da tutti. Probabilmente ci sarà un evento scatenante più vicino e personale – magari la morte di qualche persona cara. Magari quella dell'amata Karen Page, chissà.