Daredevil, il trailer della terza stagione annuncia la data di uscita

Perché, nei fumetti, la madre di Matt si è fatta, appunto, suora. E la vedremo apparire in questa terza stagione: sorella Maggie sarà interpretata da. Accanto a lei ritroveremo alcune facce note della serie:ednei panni di Karen Page e Foggy Nelson, Vincent D'Onofrio in quelli di Wilson Fisk alias Kingpin.(Arrow) sarà il nuovo showrunner della stagione al posto di

Si dice che la nuova stagione sarà in parte ispirata al famoso ciclo “Rinascita” di Frank Miller , in cui Kingpin scopre la vera identità di Daredevil e lo riduce sul lastrico. Ma dal filmato si evince soprattutto una cosa: dato per morto e sconvolto, Matt sembra determinato a superare un limite che si era imposto, quello di non uccidere nessuno. E si nota anche come l'eroe tornerà a indossare il costume nero della prima stagione, abbandonando l'elaborata tuta da combattimento rossa.