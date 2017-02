Dalida: Sveva Alviti e Riccardo Scamarcio nel biopic sulla cantante franco-italiana

NOTIZIE

15.02.2017 - Autore: Alessia Laudati (Nexta)



Talentuosa e tormentata allo stesso tempo, come esige il cliché di una grande artista. Questa è stata la vita di Iolanda Cristina Gigliotti, in arte Dalida. Tanti gli esempi di questo tipo nella storia della musica internazionale. L’ultima icona che se n’è andata troppo presto è stata Amy Winehouse, ma il mondo della musica e dello spettacolo è pieno di donne che oppongono alla loro storia personale di successo, alla bellezza e alla luce del palco, una vita tormentata, imperfetta, dolente. Ed è proprio in questo solco che il cinema va ad indagare, mostrando agli spettatori le contraddizioni di una vita non proprio completa.