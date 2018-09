NOTIZIE

Cynthia Nixon di Sex and the City sconfitta nella corsa a governatore di New York

14.09.2018 - Autore: Marco Triolo



Andrew Cuomo, ma non è riuscita ad avere la meglio. Alla chiusura dei seggi giovedì sera, entro 45 minuti la vittoria schiacciante di Cuomo era già stata confermata. Cynthia Nixon , interprete di Miranda nella serie culto Sex and the City , non sarà il nuovo governatore dello stato di New York. L'attrice ha rappresentato il Partito Democratico alle recenti elezioni, sfidando il governatore uscente, ma non è riuscita ad avere la meglio. Alla chiusura dei seggi giovedì sera, entro 45 minuti la vittoria schiacciante di Cuomo era già stata confermata.





Le chance della Nixon erano veramente esigue, ma nelle ultime settimane alcuni strafalcioni nella campagna elettorale di Cuomo avevano fatto sperare, per lo meno, in una gara più accesa. La conferma del governatore è invece stata netta.

“Per quanto il risultato stasera non sia stato ciò che speravamo, non mi sento scoraggiata – ha dichiarato Cynthia Nixon parlando agli invitati al ricevimento dopo aver appreso della sconfitta – Mi sento ispirata, e spero lo siata anche voi”. La vittoria principale della Nixon è stata quella di aver dimostrato un ottimo istinto politico, spingendo Cuomo ad affrontare temi più “di sinistra” come la legalizzazione della marijuana. “Grazie a tutti voi per aver creduto in me, aver combattuto e avercela messa tutta. Abbiamo iniziato qualcosa a New York e non finisce oggi. Questo è solo l'inizio. E so che insieme vinceremo questa battaglia”.

