Cowboy Bebop diventa una serie TV live-action

Sembra incredibile, ma con soli 26 episodi alla fine degli anni '90, l'anime giapponeseè riuscita a diventare un vero e proprio oggetto. Non sorprende che oggi, a distanza di quasi venti anni, i Tomorrow Studios (Aquarius, Good Behavior) abbiano mostratoche riporti sullo schermo le avventure di Spike Spiegel, Jet Black e gli altri cacciatori di taglie spaziali.La notizia è stata riportata da, secondo cui l'adattamento della sceneggiatura sarebbe già stato affidato aldi Thor: The Dark World (e del prossimo Thor: Ragnarok), pratico di animazione per essersi occupato di Tartarughe Ninja, Wolverine, X-Men, Iron Man (Armored Adventures) e The Avengers (Earth’s Mightiest Heroes).Nel 2001 la serie aveva già avuto una versione cinematografica, ma animata: Cowboy Bebop: The Movie . Dopo la quale si era parlato a lungo della possibilità proprio di realizzarne una versione interpretata da attori veri e propri… addirittura con Keanu Reeves nel ruolo di Spike. Ma gli accordi deltra il produttore Erwin Stoff (Matrix, A Scanner Darkly - Un oscuro scrutare), la 20th Century Fox e la Sunrise portarono a un progetto dai costi troppo elevati, e per quanto l'uscita fosse prevista per ilnon se fece più nulla. Almeno fino al, con una nuova apertura, e oggi con l'annuncio - per ora ancora non confermato ufficialmente - che vedrà di nuovo coinvolta la Sunrise al fianco di Tomorrow Studios e Midnight Radio.Questa laattualmente su Amazon.it: