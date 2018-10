Colpo di scena ad Arma letale, anche Damon Wayans lascia la serie

NOTIZIE

L'attore lo ha rivelato nel corso di un'intervista con il sito Eurweb.com, dicendo che lascerà la serie dopo aver terminato di girare i tredici episodi ordinati da Fox per la terza stagione, ridotta proprio in seguito all'addio di Crawford. “Lascerò a dicembre, dopo aver finito le riprese dei tredici”, ha detto Wayans. “Non so davvero cosa hanno in mente di fare, ma so cosa ho in mente di fare io. Ho 58 anni, sono diabetico e lavoro sedici ore al giorno”.

A telecamere spente, l'intervistatore ha poi chiesto una conferma a Wayans. “Quindi hai chiuso?”. “Ho chiuso. Come dice Murtaugh, sono troppo vecchio per questo”. Il giornalista ha chiesto a Wayans se stesse scherzando e l'attore ha risposto con un secco “No”, rivelando che la sua intenzione, adesso, è “tornare a recitare a teatro e ritrovare il sorriso”.

Per ora non ci sono commenti ufficiali da parte di Warner Bros. Television e Fox, la rete che manda in onda la serie. Crawford era stato allontanato dopo che le tensioni tra lui e cast e troupe erano letteralmente esplose in occasione di un episodio da lui diretto, durante il quale Wayans si era ferito alla testa per colpa di un'esplosione programmata male. Wayans aveva postato le foto delle ferite su Twitter, insieme alla foto di alcuni volantini diffusi dalla troupe, che definivano Crawford un “terrorista emotivo”. L'attore si era scusato, ma questo non aveva impedito il suo licenziamento.

Ora che anche Wayans se ne andrà, il futuro di Lethal Weapon è più che mai incerto. Già i produttori avevano scelto di non mantenere la classica coppia Riggs/Murtaugh dando al personaggio di Scott un nome tutto nuovo, Wesley Cole. Ma se anche il nome Murtaugh dovesse sparire, non rimarrebbe alcuna traccia della saga che ha ispirato la serie.

