Colpo di scena a Fear the Walking Dead: chi è morto all'inizio della terza stagione?

NOTIZIE

05.06.2017 - Autore: Pierpaolo Festa (Nexta)



ATTENZIONE: SEGUONO SPOILER SULLA TERZA STAGIONE DI FEAR THE WALKING DEAD, SIETE AVVERTITI!



La terza stagione di Travis Manawa, protagonista interpretato da Madison Clark (l'attrice

La terza stagione di Fear The Walking Dead si apre con uno scioccante colpo di scena. La serie spin-off di The Walking Dead , un prequel che racconta l'inizio dell'apocalisse degli zombie, ha detto addio a uno dei suoi personaggi di punta:, protagonista interpretato da Cliff Curtis . Padre di famiglia e marito di(l'attrice Kim Dickens ), Travis è morto in una sorprendente scena nel secondo episodio della nuova stagione. Una puntata andata in onda negli USA immediatamente dopo la season premiere.

L'episodio segue la famiglia Clark-Manawa - composta da Madison, i suoi due figli Nick (Frank Dillane) e Alicia (Alycia Debnam-Carey) e suo marito Travis - in viaggio verso una nuova struttura popolata da una comunità di sopravvissuti. L'elicottero sul quale volano i protagonisti viene attaccato da uomini con armi da fuoco. Alcuni di questi proiettili colpiscono Travis sul collo e sul corpo. A quel punto Alicia guarda la scena all'apice della paura mentre il padre perde sangue e decide di aprire la portiera dell'elicottero e lasciarsi andare. Lo vediamo lanciarsi e cadere, finché la sua figura esce di scena.



Con Travis morto, i nuovi episodi si focalizzeranno su come i restanti sopravvissuti saranno affetti da questa perdita: "La terza stagione vivrà all'ombra della morte di Travis - ha affermato lo showrunner Dave Erickson ai microfoni dell'Hollywood Reporter - Esploreremo l'impatto emotivo che questo evento avrà sugli altri protagonisti: come elaboreranno il lutto e come impareranno ad andare avanti". Il personaggio di Travis doveva inizialmente morire più avanti nella serie. Alla fine della seconda stagione aveva perso il figlio Chris e nella season premiere ha invece salvato la vita a Nick: "L'arco narrativo di Travis doveva essere una storia di redenzione - ha continuato Erickson - E' un personaggio che non ha mantenuto la promessa di salvare il figlio biologico. L'unica cosa che gli era rimasta era l'altro figlio adottivo, Nick. Nel momento in cui lo salva, allora la storia del personaggio è essenzialmente finita. Ha fatto quello che doveva fare".



A proposito di chi ha ucciso Travis, Erickson continua: "Scopriremo chi ha sparato quei colpi più avanti nella stagione". Lo showrunner ha anche aggiunto: "Il nostro Cliff Curtis ha capito assolutamente la nostra decisione. E adesso andrà via e si dedicherà a un 'piccolo film indipendente' diretto da James Cameron". Curtis, infatti, è stato recentemente ingaggiato in uno dei ruoli di punta nei sequel di Avatar.



La terza stagione di Fear the Walking Dead andrà in onda in Italia a partire dal 18 giugno su MTV.