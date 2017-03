Colin Farrell su Amazon per una serie sullo scandalo Iran-Contra

“Non vedo l'ora di lavorare con Colin ancora una volta, su un progetto piuttosto differente da quello che abbiamo fatto finora – ha detto Lanthimos – Sono ansioso di unire le forze con Ben e Nicky, che hanno avuto un'eccellente idea di casting e hanno visto il potenziale del materiale da subito, e con Amazon, che ha accolto il progetto con grande entusiasmo. Mi riempie di sicurezza ed emozione lavorare su una sceneggiatura che, per quanto basata sulla storia relativamente recente, è molto originale e rilevante in questi nostri tempi”.

Farrell e Lanthimos hanno appena finito di lavorare su un altro film insieme, The Killing of a Sacred Deer , in cui vedremo anche Nicole Kidman e Alicia Silverstone.