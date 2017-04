Cinque serie TV da vedere a maggio

di maggio sono in arrivo con il loro carico di storie, dubbi, controversie e mondi tutti da sognare o da invidiare. Perché il binge-watching è il nuovo credo serale da nutrire con prodotti sempre nuovi. Quindi abbiamo stilato un elenco diin arrivo a maggio tra esordi assoluti e ritorni di stagione. Eccole.(12 maggio - Amazon Video). Il servizio in streaming del colosso dell'e-commerce dà spazio a questa controversa commedia che ha al centro un triangolo amoroso che mette in crisi un matrimonio consolidato. Al centro della storia c'è infatti una coppia etero i cui membri si innamorano contemporaneamente dello stesso uomo: il professore Dick. L'oggetto del desiderio è interpretato da, mentre i due coniugi hanno il volto degli attori Kathryn Han . La produttrice esecutiva della serie è invece Jill Soloway già sceneggiatrice del pluripremiato Six Feet Under Fargo 3 (8 maggio in prima serata su Sky Atlantic). La serie noir ispirata all'omonimo film dei fratelli Coen è arrivata alla sua terza stagione ed è stata creata dallo showrunner, Noah Hawley e come al solito presenta una trama antologica che si occupa della vita di piccoli e grandi criminali dalla vocazione violenta efferata. Questa terza stagione vede protagonista l'attore Ewan McGregor nel doppio ruolo dei due gemelli Emitt e Ray in contrasto tra di loro. Nel cast della serie c'è anche l'attrice Carrie Coon, agente di polizia impegnata nella risoluzione di un caso personale e la fidanzata di Ray, a cui dà volto l'attrice Mary Elizabeth Winstead . La serie è ambientata a St Cloud in Minnesota nel profondo di un'America isolata e in parte triviale ed è composta da 10 nuovi episodi.(1 maggio - Amazon Video). L'adattamento del romanzo fantasy di Neil Gaiman è una storia di guerra tra divinità, vecchie e nuove appartenenti alla più vasta mitologia religiosa internazionale ma calata nel presente contemporaneo. La storia ha inizio quando(Ricky Whittle), ex galeotto, accetta l'incarico di guardia del corpo di Mr Wednesday ( Ian McShane ) un uomo conosciuto per caso su un aereo che si rivelerà essere un'antica divinità pagana. Ma le sorprese non finiscono qui perché nella seire di 8 episodi faremo la conoscenza di divinità come il secondogenito di Odino e di personaggi storici come la regina di Saba. L'ideatore della serie è lo sceneggiatore Bryan Fuller.(17 maggio - Infinity). La prima stagione della serie creata dal regista acclamatoche racconta la quotidianità di un gruppo di roadies dei The Staton-House Band, il cast tecnico che accompagna la band musicale nei tour in giro per il mondo. 10 episodi dove conosciamo tour manager, la tour production manager e tutto l'universo che ruota intorno alla produzione musicale della band. Protagonista di Roadies èinsieme all'attrice Carla Gugino I segreti di Twin Peaks 3 (debutto in contemporanea con gli USA la notte tra il 21 e il 22 maggio alle ore 3:50 del mattino in versione sottotitolata su Sky Atlantic - in lingua italiana il 26 maggio alle ore 21:15 su Sky Atlantic). Il ritorno della serie culto di David Lynch dopo le due stagioni ufficiali della serie conclusasi 26 anni fa. I 18 episodi complessivi della serie vedranno in gran parte gli stessi protagonisti del primo filone con l'agente Cooper di ritorno a Twin Peaks per svelare il mistero dietro la morte di Laura Palmer.David Lynch sarà nelle vesti di Gordon Cole, ma ritroveremo Kyle MacLachlan (l’Agente Dale Cooper), e Sheryl Lee (Laura Palmer), Sherilyn Fenn (Audrey Horne), Madchen Amick (Shelley Johnson), Dana Ashbrook (Bobby Briggs), e Peggy Lipton (Norma Blackburn-Jennings), e David Duchovny (Dennis “Denise” Bryson). Nel cast anche nuove personalità come Naomi Watts , Monica Bellucci, Jim Belushi, Tim Roth, Lara Dern, Jennifer Jason Leigh, Ashley Judd e Eddie Vedder.