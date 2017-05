Cinque serie TV da vedere a giugno

NOTIZIE

Scandal e Homeland, entrambi arrivati allo scoglio della sesta stagione. Ma anche novità, come Childhood's End e il ritorno della seconda stagione di Rosewood. Ecco 5 serie da non perdere a giugno.





Childhood's End (15 giugno). Su Premium Action esordisce questa miniserie televisiva statunitense del 2015, basata sul romanzo di fantascienza Le guide del tramonto di Arthur C. Clarke. La miniserie è composta da tre puntate, originariamente trasmesse dal network Syfy in tre serate dal 14 dicembre al 16 dicembre 2015. La trama racconta dell'invasione della Terra da parte di un gruppo di alieni chiamati "Superni", che promettono di eliminare povertà, guerre e malattie, inaugurando un periodo di pace e sicurezza per tutta l'umanità. Qualcosa però di questo ritratto bonario comincia lentamente a incrinarsi. Nel cast della serie gli attori Charles Dance, Yael Stone e Ellie Stormgren.



Scandal 6 (6 giugno). Sesta stagione per le vicende di Olivia Pope ( (6 giugno). Sesta stagione per le vicende di Olivia Pope ( Kerry Washington ), la consulente strategia per politici ed elite e personaggio di casa Shonda Rhimes che ritorna su Fox Life. Gli episodi della nuova stagione sono 16 e l'emittente che la trasmette è la ABC. I personaggi di Scandal sono Abby Whelan, investigatrice dello studio privato di Olivia, Huck Finn, hacker con un passato da killer di un settore di servizi segreti quale B6-13, e Quinn Perkins, avvocatessa dal volto fresco e dal passato misterioso che impara velocemente il lavoro affiancando sempre più spesso il tormentato Huck. Tutti sono stati salvati o riscattati da Olivia e per questo sono disposti a qualsiasi cosa pur di lavorare con lei.

Rosewood 2 (17 giugno). Seconda stagione per il medical drama che va in onda su Fox Crime e che racconta la vita del Dottor Beaumont Rosewood Jr. è il più rinomato patologo privato di Miami a capo del laboratorio più sofisticato del Paese. Di buon cuore il Dottore è sempre alla ricerca di nuovi casi, nonostante egli stesso soffra di diversi problemi di salute. Il personaggio è interpretato dall'attore



