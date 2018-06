Chucky la bambola assassina approda in TV nella serie Child’s Play

I fan dell'horror saranno felici di sapere che Chucky, la bambola assassina creata da Don Mancini e protagonista di sette film slasher dal 1988 a oggi, sarà protagonista di una serie TV.

La voce girava già dallo scorso febbraio, ma oraè stata ufficialmente confermata da Don Mancini stesso su Twitter. C'è di più: Mancini ha detto che questa serie proseguirà la storia della saga cinematografica, anziché rilanciarla. Si tratterà, dunque, di un vero e proprio sequel in formato seriale. Possiamo perciò aspettarci che Brad Dourif , l'attore che ha prestato la sua voce a Chucky in tutti i capitoli della saga, tornerà anche sul piccolo schermo (ma per ora non c'è conferma di questo).