Chris Rock protagonista della quarta stagione di Fargo

06.08.2018 - Autore: Marco Triolo



Chris Rock sarà protagonista della nuova stagione di Fargo , prevista per il 2020. L'attore, la cui carriera è proseguita un po' in sordina negli ultimi anni, sarà il boss di una famiglia malavitosa afro-americana nella quarta stagione, ambientata nel 1950.

Rock è stato contattato personalmente da Noah Hawley, creatore della serie. I due si sono incontrati a un pranzo di lavoro e Rock ha accettato quasi subito, dopo aver ascoltato la sinossi della stagione. Per lui si tratta di un ruolo molto importante e di alto profilo, il tipo di ruolo che potrebbe fruttargli qualche premio e rilanciarne l'immagine a Hollywood.

La quarta stagione di Fargo sarà ambientata, come detto, nel 1950 a Kansas City, Missouri. La storia è quella di due famiglie criminali, una italiana, l'altra afro-americana, che, per mantenere una pace precaria, adottano un metodo piuttosto originale: i due capifamiglia si scambiano i primogeniti e crescono il figlio dell'altro come fosse il proprio.

Per Chris Rock si tratta del primo ruolo televisivo regolare dai tempi della serie Tutti odiano Chris , da lui interpretata tra il 2005 e il 2009. Le riprese della nuova stagione di Fargo dovrebbero partire nel 2019.

Fonte: The Hollywood Reporter