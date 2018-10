Che fine ha fatto Steve di Otto sotto un tetto?

NOTIZIE

19.10.2018 - Autore: Alessia Laudati



Un paio di bretelle colorate, una camicia a quadri, occhiali troppo grandi e un'andatura stramba dalla quale lo si poteva etichettare come un 'nerd' anche ad alcuni metri di distanza.Parliamo del personaggio di Steve ( Jaleel White ) della popolare serie televisiva per famiglie andata in onda negli anni '90 in America e in Italia quando ancora la figura del 'nerd' non era stata nobilitata dai 'geek' di Big Bang Theory e nemmeno si facevano troppe distinzioni nella cultura popolare tra chi era un po' strambo e sfortunato con le ragazze e chi era invece solamente appassionato di scienza e tecnologia.Era un mondo insomma ancora più difficile quello degli adolescenti di Otto sotto un tetto . Un piccolo universo famigliare costellato di giudizi dove Steve fin dall'inizio non riusciva ad avere di certo la parte del vincente. Tra l'altro la grande intuizione del personaggio nella versione doppiata in italiano fu quella di lasciarlo parlare con la voce di una doppiatrice donna:. La scelta ottenne quindi bel tripudio di suoni striduli e acerbi per accentuare la distanza tra il personaggio e l'oggetto del suo desiderio, Laura Winslow () che poi sapremo si ridurrà drasticamente nell'ultima stagione fino a sfociare in un matrimonio tra i due. Il personaggio di Steve, nato come comprimario ha man mano acquisito popolarità nella serie fino a diventare uno dei volti più amati. Quindi viene normale chiedersi: che fine ha fatto oggi Jaleel White, l'attore che gli ha dato corpo e voce?aveva solo dodici anni e diversi spot pubblicitari alle spalle quando entrò nel cast della sitcom per rimanerci fino alla chiusura definitiva dello show nel 1999.Vista la grande popolarità del personaggio, White ha ovviamente continuato a lavorare nel mondo dello spettacolo, come doppiatore e attore, sia in TV che al cinema, ma nessun ruolo successivo ha eguagliato quello del caro Steve. L'attore è apparso come guest o in piccoli ruoli negli show TV, CSI - Scena del crimine e The Game e inNel 2017 c'è poi stata la reunion del cast in occasione dei ventotto anni dalla messa in onda del primo episodio dello show.Eppure la sua popolarità legata all'immaginario di Steve è ancora molto forte. Tanto che c'è anche chi si inventa e divulga sul web la falsa notizia del suo suicidio, come è avvenuto nel 2006. Non proprio un episodio piacevolissimo che però misura in modo, seppur controverso, la sua fama di 'scomparso'.