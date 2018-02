C'era una volta chiude dopo sette anni, ABC cancella la serie fantasy

NOTIZIE

07.02.2018 - Autore: Pierpaolo Festa (Nexta)



L'ultimo episodio della serie - andata avanti per oltre centocinquanta puntate - sarà trasmesso negli USA a maggio.

C'era una volta chiude i battenti. La serie dell'ABC, che va in onda da ormai sette anni (esattamente dall'ottobre 2011), terminerà alla fine della settima stagione. Variety rivela che il network ha deciso di staccare la spina allo show e non rinnovarlo per l'ottava stagione.

"La prima volta che abbiamo incontrato i creatori della serie sapevamo che sarebbe stata una cosa incredibilmente speciale - afferma Channing Dungey, presidente ABC Entertainment - Per sette anni ci hanno inchiodati con creatività e passione mentre ricreavano alcune delle più amate favole Disney (...) Dire addio allo show non sarà facile, ma C'era una volta rimarrà sempre parte dell'eredità dell'ABC. E non vediamo l'ora che i fan assistano all'epico gran finale".



La serie ha attraversato una crisi nel momento in cui ha perso gran parte del suo cast principale dopo la scadenza dei contratti alla fine della sesta stagione. Attualmente viene seguita da 2.5 milioni di spettatori negli USA, dato che registra un calo del 20 percento rispetto all'anno scorso.



Eddy Kitsis e Adam Horowitz, co-creatori dello show, non nascondono però "una certa delusione" a causa della cancellazione ma, a proposito del finale, rivelano: "Ci sarà la possibilità di rivedere alcuni dei personaggi a cui avevamo già detto addio. D'altra parte non vogliamo comunque cancellare il lieto fine che molti di quei personaggi hanno già avuto l'anno scorso. Quindi sì, vedremo alcuni volti familiari, ma non rifaremo quello che abbiamo fatto in passato".



La settima stagione di C'era una volta è disponibile su Netflix.