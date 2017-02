Carnevale in TV: anche le star delle serie più amate si mascherano

Certo,(vera e propria capitale di questo tipo di festa, anche per le sue origini creole) sembra che la tendenza sia più a spogliarsi che a mascherarsi… Attrattiva non da poco, per tutti. Anche per, invitati qualche anno fa sui locali carri in rappresentanza delle loro The Vampire Diaries The Walking Dead , girate da quelle parti.Ma ilè anche quello della Signora in Giallo(nell'episodio numero 21 del 1986 delle sue infinite avventure) o ildi Scream (nel quale la combriccola di Lakewood 'approfitta' della riapertura del Luna Park. Ce n'è davvero per tutti i gusti insomma. A patto di non confondersi con l'ormai altrettanto diffuso Halloween, celebrato tanto dai sei Friends newyorkesi nell'episodio del 1º novembre 2001 'La festa di Halloween' (in Italia trasmesso il 29 gennaio 2003) o dal quartetto di nerd di The Big Bang Theory nel 'La ricombinazione della lega della giustizia' del 15 maggio 2011.Che prima di deliziarci con la sua versione poliziesca nell' Omicidio all'italiana attualmente in sala , ci aveva regalato: episodio numero 18 della serie tv Mariottide nel quale il protagonista veniva bandito dal Bar Atto e costretto a ingegnarsi per accompagnare Fernandello alla festa.