Carmen Sandiego torna su Netflix: ecco tutto quello che sappiamo sulla serie

Dov'è finita Carmen Sandiego? La domanda riecheggia sin dal lontano 1985, quando la Brøderbund Software pubblicò il videogioco 'educational' Where in the World Is Carmen Sandiego? rendendo famosa la ladra internazionale a capo della V.I.L.E.. Che oggi potrebbe tornare in una nuova produzione animata targata Netflix, stando all'annuncio dato da Variety e Deadline.



Ladella quale vi mostriamo ilnon ha ancora un titolo, ma sicuramente rispetterà la tradizione dei vari game show PBS (Where in the World Is Carmen Sandiego? del 1991 e Where in Time Is Carmen Sandiego? del 1996) e la serie Fox Where on Earth Is Carmen Sandiego? (1994), portandoci all'inseguimento della nostra 'eroina' impegnata a rubare mirabilie in giro per il mondo.Già scelta la (voce) protagonista: Gina Rodriguez (Golden Globe per Jane the Virgin) , che ha confermato sul proprio account twitterdi esser stata scelta per iciascuno - prodotti da Houghton Mifflin Harcourt e che dovrebbero venir, ha scritto l'attrice, che si troverà a lavorare con il piccolo Finn Wolfhard (Stranger Things) , voce del Giocatore, amico e complice di Carmen.A loro - e al nuovo progetto - sarà affidato il compito di rivelarcie sui motivi che l'avevano spinta a diventare una famosa criminale dopo esser rimasta orfana e poi affidata all'agenzia investigativa ACME, almeno fino all'età di 17, quando decise di sparire e darsi alla macchia… Showrunner sarà Duane Capizzi (The Batman), anche produttore esecutivo insieme a CJ Kettler e Caroline Fraser, mentre il Visual design e le animazioni verranno affidati a Kevin Dart, Chromosphere e DHX media.