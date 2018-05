NOTIZIE

Io, Daniel Blake e Vi presento Toni Erdmann tra i film in programmazione su Sky Cinema HD per Cannes Cannes

Cannes, i film per scoprire il Festival di ieri arrivano in TV

09.05.2018 - Autore: A.L.



Sky Cinema Cult HD vedremo Cannes Cannes, programmazione TV dedicata ai più importanti film premiati nelle passate edizioni.



LEGGI ANCHE: SEGUI LO SPECIALE SUL FESTIVAL DI CANNES DI FILM.IT Il Festival di Cannes arriva nelle case di tutti per essere scoperto tra oggi e ieri con la programmazione domestica dei film più importanti delle scorse stagioni. Fino a sabato 19 maggio suvedremo, programmazione TV dedicata ai più importanti film premiati nelle passate edizioni.

Giovedì 10 maggio alle 21.00 andrà in prima visione onda IO, DANIEL BLAKE (Palma d'oro 2016), il ribelle e commuovente film diretto da Ken Loach (Il vento che accarezza l'erba) che racconta la storia di un carpentiere di Newcastle che, dopo aver lavorato per tutta la vita, non può più avere un’occupazione stabile in seguito a un attacco cardiaco: è costretto così a richiedere un sussidio statale, ma gli viene respinto. Mercoledì 16 maggio alle 21.00 sarà la volta di VI PRESENTO TONI ERDMANN (Premio Fipresci 2016), l'eccentrica commedia diretta da Maren Ade che narra le vicende di Winfried Conradi, un insegnante di musica divorziato e con la passione per gli scherzi che, dopo la morte del proprio cane, tenta di riallacciare i rapporti con la figlia in un modo del tutto “particolare”: irrompendo nella sua vita come Toni Erdmann.







Ad arricchire la programmazione, alcuni fra i titoli che hanno fatto la storia del cinema: da(Palma d’oro 1976) la celebre pellicola diretta da Martin Scorsese con Robert De Niro e Jodie Foster, ambientato dopo la guerra del Vietnam a New York, adiretto daDenis Hopper (miglior opera prima 1969), il film-manifesto della controcultura anni 60 con Peter Fonda e Jack Nicholson; da I DUELLANTI (miglior opera prima 1977) la pellicola basata sul romanzo “Il duello” di Joseph Conrad, diretto da Ridley Scott con Keith Carradine e Harvey Keitel, al capolavoro di Terrence Malick (miglior regia 1979)I GIORNI DEL CIELO, con Richard Gere e Sam Shepard, che racconta la storia di Bill, un manovale di Chicago che scappa con la sorella minore e la sua fidanzata dopo aver ucciso accidentalmente un uomo.

La programmazione dedicata continua con l’intramontabile pellicola di Quentin Tarantino PULP FICTION (Palma d’oro 1994) con John Travolta, Samuel L. Jackson, Uma Thurman, Bruce Willis e Tim Roth; la black comedy FARGO (miglior regia 1996 per i fratelli Coen), con Frances McDormand nei panni dell’arguta Marge Gunderson, capo della polizia locale in gravidanza, chiamata a risolvere uno strano caso di rapimento; FAHRENHEIT 9/11 di Michael Moore (Palma d’oro 2004) che ripercorre la tragedia delle Torri Gemelle; DRIVE, pellicola diretta da Nicolas Winding Refn (miglior regia nel 2011) con Ryan Gosling.

Non mancheranno titoli celebri come TUTTO SU MIA MADRE (palma d'oro 1999), diretto da Pedro Almodóvar; È SOLO LA FINE DEL MONDO, il dramma familiare diretto da Xavier Dolan (Gran Premio della Giuria 2016) conMarion Cotillard e Vincent Cassel; l’opera in due parti di Steven Soderbergh: CHE – L’ARGENTINO e CHE – GUERRIGLIA, interpretata da Benicio Del Toro (migliore attore nel 2008) nel ruolo del comandante della rivoluzione cubana Ernesto “Che” Guevara; I DIARI DELLA MOTOCICLETTA (premio della Giuria Ecumenica 2004) che ritrae un giovane Ernesto “Che” Guevara interpretato da Gael García Bernal.

Il ciclo dei film premiati si conclude con IL CLIENTE di Asghar Farhadi, premiato nell’edizione 2016 per la sceneggiatura e per il miglior attore; VELVET GOLDMINE, diretto da Todd Haynes con Ewan McGregor, Jonathan Rhys-Meyers e Christian Bale e, per finire, la black comedy diretta da Neil LaBute con Renée Zellweger, BETTY LOVE (premio per la sceneggiatura a Cannes 2000), che racconta le vicende di una dolce cameriera del Kansas che, sotto shock per aver visto il marito assassinato, si convince che il suo personaggio preferito delle soap opera esista davvero e lo va a cercare.