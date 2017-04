C'è Carrie-Anne Moss in Humans 2, in anteprima esclusiva su TIMvision

Sarà probabilmente lei una delle grandi attrattive delladi, e per quanto sia apparsa recentemente 'sanguinante' nel deludente The Bye Bye Man e nelle varie Jessica Jones, Daredevil e Iron Fist su Netflix, Carrie-Anne Moss è sempre un bel vedere e una presenza gradita. Motivo in più, quindi, per non perdere l', infatti, approda in Italia dopo unraccolto nel Regno Unito e negli Stati Uniti. Che ha fatto sì che sia stataancora da produrre. E mentre la prima stagione completa della produzione AMC, Channel 4 ed Endemol Shine resta disponibile sulla piattaforma on demand di TIM, varrà la pena ricordare l'acclamazione generale ricevuta da quella che va a cominciare. Da Hollywood Reporter - per il quale la serie- a Vulture (NY Magazine):Oltre alla nostra 'ex Trinity' di Matrix , nei panni della, altri nuovi e importanti personaggi si aggiungono al cast, tra cui Ed (, Nashville), un tormentato barista che cerca di risollevare gli affari di famiglia. Nel cast figurano anche(protagonista di Merlin),(Olyvar in Game of Thrones),(Sherlock, I Love Radio Rock),(Prison Break, True Blood),(24: Live another day) e(Doctor Who). Gli attori per interpretare questa serie hanno frequentato unanel tentativo di perdere i gesti umani e diventare robot convincenti.e ambientata nella periferia di Londra, Humans racconta una realtà parallela contemporanea in cui tutti sono dotati del Synth, un dispositivo androide molto sviluppato e ideato con lo scopo di diventare un domestico che svolga i lavori più umili. Anita (, Sherlock, Animali fantastici e dove trovarli, Diario di una squillo per bene), il Synth della famiglia Hawkins, dimostrerà ben presto di avere delle capacità superiori alla media, quasi “umane”.