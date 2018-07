Buffy l'ammazzavampiri torna in un reboot, e stavolta sarà afro-americana

NOTIZIE

21.07.2018 - Autore: Marco Triolo



Monica Owusu-Breen, creatrice della serie Midnight, Texas e sceneggiatrice di Agents of S.H.I.E.L.D. Buffy l'ammazzavampiri tornerà e, stavolta, sarà afro-americana. La notizia arriva in queste ore in concomitanza con il San Diego Comic-Con. Joss Whedon , creatore della serie originale, sarà coinvolto in veste di produttore esecutivo, ma a sviluppare la nuova versione sarà, creatrice della serie Midnight, Texas e sceneggiatrice di Agents of S.H.I.E.L.D.

Il reboot sta venendo sviluppato da Fox 21 Television Studios, la divisione via cavo/streaming della 20th Century Fox Television. La serie verrà presentata a una serie di potenziali acquirenti, tra cui reti via cavo e streaming, quest'estate. È descritta come una versione contemporanea che partirà dalla mitologia originale per espanderla. “Come il nostro mondo, sarà etnicamente varia e, come l'originale, alcuni aspetti della serie potranno essere visti come metafore dei problemi che affrontiamo oggi”, rivelano i produttori.

L'originale Buffy l'ammazzavampiri è andata in onda per sette stagioni a partire dal 1997, e fu ispirata a un film omonimo scritto da Whedon e uscito nel 1992. Whedon sarà coinvolto artisticamente anche questa volta, ma il grosso del lavoro verrà svolto da Monica Owusu-Breen, che farà da produttrice esecutiva e da showrunner.

Fonte: Deadline