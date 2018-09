Bryan Cranston ricorda la scena di Breaking Bad che ancora oggi lo tormenta

NOTIZIE

24.09.2018 - Autore: Marco Triolo



Vince Gilligan iniziata dieci anni fa su AMC. Sono anche passati cinque anni dalla sua conclusione, ed è tempo per Quest'anno si festeggia il decennale di Breaking Bad , la serie diiniziata dieci anni fa su AMC. Sono anche passati cinque anni dalla sua conclusione, ed è tempo per Bryan Cranston , star che al ruolo di Walter White deve tutto il suo tardo successo, di tirare le somme. Ospite al Tribeca TV Festival di New York, Cranston ha ricordato il momento della serie che ancora oggi lo tormenta. Non solo, ha anche svelato l'episodio che lo spinse a diventare un attore.

Krysten Ritter) soffoca sotto gli occhi di Walter. “Quando ho iniziato a preparare la scena, ho scritto i motivi per cui avrei dovuto lasciarla morire e quelli per cui avrei dovuto salvarle la vita. In origine, la scena si concludeva con Walt che la soffocava, ponendo fine più in fretta alla sua sofferenza. Ma alla fine la lascia semplicemente soffocare”. E prosegue: “Quando inizia a soffocare, io corro immediatamente dalla sua parte del letto perché quello è l'impulso naturale – l'ultima scheggia di umanità di Walter White – ma mi fermo”. “Tutti questi pensieri circolavano nella mia testa – lasciala morire, oh no è solo una bambina – e Krysten Ritter, che sta facendo un lavoro fantastico, sta lì a tossire e soffocare. Un nanosecondo dopo la sua faccia perde tutti i connotati, si smaterializza e io vedo uscir fuori il volto della mia vera figlia, che soffoca a morte”. Ed è questo che ancora lo sconvolge dopo tanti anni: la plausibilità della scena.



LEGGI ANCHE: FILM E SERIE TV LEGGENDARI IN COFANETTI DA NON PERDERE. Nel primo caso, si tratta di una scena del finale della seconda stagione: quella in cui Jane () soffoca sotto gli occhi di Walter. “Quando ho iniziato a preparare la scena, ho scritto i motivi per cui avrei dovuto lasciarla morire e quelli per cui avrei dovuto salvarle la vita. In origine, la scena si concludeva con Walt che la soffocava, ponendo fine più in fretta alla sua sofferenza. Ma alla fine la lascia semplicemente soffocare”. E prosegue: “Quando inizia a soffocare, io corro immediatamente dalla sua parte del letto perché quello è l'impulso naturale –– ma mi fermo”. “Tutti questi pensieri circolavano nella mia testa – lasciala morire, oh no è solo una bambina – e Krysten Ritter, che sta facendo un lavoro fantastico, sta lì a tossire e soffocare. Un nanosecondo dopo la sua faccia perde tutti i connotati, si smaterializza e io vedo uscir fuori il volto della mia vera figlia, che soffoca a morte”. Ed è questo che ancora lo sconvolge dopo tanti anni: la plausibilità della scena.

A proposito dei suoi inizi, Cranston ricorda di essersi iscritto a una lezione di recitazione al college, a 19 anni, solo per il credito. Si ritrovò a interpretare una scena romantica con una ragazza e, colpito dalla loro alchimia, subito dopo le chiese di uscire insieme. “Ero certo di piacerle, ma in realtà stava recitando. Fu questo a farmi perdere la testa. Pensai, 'Oh mio Dio'. Fu un'esperienza potente, non ci potevo credere. Quello che avevamo fatto sul palco mi fece comprendere il potere della recitazione”.

Prima del successo in Breaking Bad, Cranston ha affrontato alti e bassi per decenni, lavorando costantemente ma senza mai raggiungere la fama. Fu un ruolo in X-Files , accettato per finanziare un progetto personale, a fargli conoscere lo sceneggiatore Vince Gilligan, che anni dopo avrebbe insistito per avere lui in Breaking Bad. “Devi prenderti dei rischi. C'è questa citazione, non ricordo chi l'ha detta, che dice: 'Sei tanto bravo quanto osi essere scarso'. La tengo sempre a mente”.

Fonte: Variety