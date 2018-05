NOTIZIE

Brooklyn Nine-Nine, The Mick e The Last Man on Earth cancellate da Fox

11.05.2018 - Autore: Marco Triolo (Nexta)



The Mick e The Last Man on Earth non torneranno nella prossima stagione. Le serie erano giunte rispettivamente alla quinta, seconda e quarta stagione, ma gli ascolti le avevano già messe in discussione e ora la rete ha ufficialmente deciso di calare l'ascia. Fox ha annunciato la chiusura di tre serie comedy: Brooklyn Nine-Nine non torneranno nella prossima stagione. Le serie erano giunte rispettivamente alla quinta, seconda e quarta stagione, ma gli ascolti le avevano già messe in discussione e ora la rete ha ufficialmente deciso di calare l'ascia.

Daniel J. Goor e Michael Schur e interpretata da Andy Samberg, Terry Crews e Andre Braugher, è molto apprezzata dalla critica e amata da uno zoccolo duro di fan (tra cui In particolare, Brooklyn Nine-Nine, serie ambientata in un distretto di polizia di Brooklyn, creata dae interpretata da, è molto apprezzata dalla critica e amata da uno zoccolo duro di fan (tra cui Lin-Manuel Miranda Mark Hamill ) che si sono già fatti sentire. E potrebbe sopravvivere alla cancellazione transitando su un altro network o nel mondo dello streaming. A quanto pare, Universal Television, lo studio che produce la serie, ha intenzione di proporla a vari potenziali acquirenti tra cui Hulu, Netflix, TBS e NBC (che fa parte di NBCUniversal).

Oggi è sempre più comune che una serie cancellata venga resuscitata da un'altra parte, e Brooklyn Nine-Nine ha ottime probabilità. Gira voce, inoltre, che anche i produttori di The Mick e The Last Man on Earth stiano provando a offrire le loro serie ad altri, dunque non è ancora arrivato il momento di disperare.

Fonti: The Wrap, The Hollywood Reporter