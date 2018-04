NOTIZIE

Breaking Bad, Sony furiosa per l’uso improprio del brand di Walter White & Co

18.04.2018 - Autore: A.L.



Una birra non fa Walter White. E ci vogliono anni e tante energie creative per costruire un brand così forte da rimanere nella Storia.



Sony Television ha intrapreso un’azione legale contro la Knee Deep Brewing, azienda di produzione di birra che avrebbe utilizzato impropriamente il brand Breaking Bad per fini esclusivamente commerciali.

Martedì scorso la casa di produzione ha intrapreso una causa contro il marchio colpevole di aver copiato la serie AMC nel design e in altri elementi riconducibili a uno dei suoi prodotti con il fine di sfruttare la popolarità della serie per trarne profitto.

La birra in commercio si chiama ‘Breaking Bud’ e il logo del prodotto vede una figura non meglio identificabile indossare la tuta bianca già indossata dai protagonisti della serie insieme all’iconica maschera anti-gas.

Secondo la Sony il prodotto è disegnato appositamente per evitare la difficoltà di creare un brand che abbia una sua unicità copiando quello già esistente senza particolare pudore.

Sony ha denunciato l’azienda per violazione del marchio e altre rivendicazioni oltre al tentativo di bloccare l’uso del nome ‘Breaking Bud" e del logo corrente della birra.

La fabbrica di birra non ha ancora risposto alle accuse.

Breaking Bad è andata in onda dal 2008 al 2013 raccogliendo un grandissimo successo in tutto il mondo. Il Guiness dei Primati l’ha nominata la serie con la più alta valutazione di tutti i tempi. Protagonisti dello show sono Bryan Cranston e Aaron Paul. In Italia la serie è andata in onda su Rai 4 e AXN.

Fonte: The Hollywood Reporter.