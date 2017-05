Blue Book: Robert Zemeckis produrrà una serie sugli UFO

NOTIZIE

26.05.2017 - Autore: Marco Triolo (Nexta)



Blue Book, una serie di dieci episodi che verrà realizzata senza passare dalla fase pilot. Al centro delle vicende narrate vedremo la figura di J. Allen Hynek, brillante professore di college reclutato dalla Air Force americana per esaminare le migliaia di casi legati ad avvistamenti UFO in America. Hynek fu consulente, appunto, del “Progetto Blue Book”, attivo negli anni '50 e '60. Molti dei casi esaminati rimasero senza spiegazione. History ha chiamato Robert Zemeckis a fare luce sul più grande mistero della storia umana: gli UFO. Il regista di Ritorno al futuro, The Walk e Allied sarà infatti produttore esecutivo di, una serie di dieci episodi che verrà realizzata senza passare dalla fase pilot. Al centro delle vicende narrate vedremo la figura di, brillante professore di college reclutato dalla Air Force americana per esaminare le migliaia di casi legati ad avvistamenti UFO in America. Hynek fu consulente, appunto, del “Progetto Blue Book”, attivo negli anni '50 e '60. Molti dei casi esaminati rimasero senza spiegazione.

La serie sarà realizzata per History da A+E Studios, il cui presidente Paul Buccieri ha dichiarato: “Blue Book è ispirato ai veri eventi top secret di un'era della storia americana avvolta nel mistero”. Zemeckis, da parte sua, ha definito la serie “una fusione perfetta tra fatti storici e straordinario intrattenimento”. Ogni episodio tratterà di un diverso caso storicamente documentato e indagato a suo tempo dal team di Hynek.

Hynek è il padre della moderna ufologia e fu consulente scientifico di altri due progetti di ricerca della Air Force oltre a Blue Book. Fu lui stesso a sviluppare il famoso sistema di classificazione degli “Incontri ravvicinati” (primo, secondo e terzo tipo). Nel corso del suo impegno con il Blue Book trasse la conclusione che non ci fossero prove sufficienti per suggerire un coinvolgimento extraterrestre nel fenomeno UFO, cosa che potrebbe essere frustrante per chi si aspetta una serie sull'insabbiamento della verità sui dischi volanti.

Non è la prima volta che Zemeckis si occupa di incontri ravvicinati: uno dei suoi film migliori, Contact (dal romanzo di Carl Sagan), toccava proprio tali argomenti, anche se in una versione decisamente più fantascientifica e filosofica.

Fonte: ComingSoon.net