Black Mirror: tutto quello che sappiamo sulla quarta stagione e sull'episodio diretto da Jodie Foster

NOTIZIE

Jodie Foster dirige Rosemary DeWitt in un “dramma indie” su una madre e sua figlia. Ma ci sarà anche un episodio “apertamente comico” e uno girato in Islanda

22.03.2017 - Autore: Marco Triolo (Nexta)



Black Mirror, che arriverà come la terza su Netflix, e specialmente Rosemary DeWitt (Poltergeist, La La Land) e incentrata sul rapporto tra una madre e una figlia. Charlie Brooker, creatore di Black Mirror, ha dichiarato che l'episodio avrà “il tono di un dramma indie”. Nuovi dettagli emergono sulla stagione 4 di, che arriverà come la terza su Netflix, e specialmente sull'episodio diretto da Jodie Foster . La puntata sarà interpretata da(Poltergeist, La La Land) e incentrata sul rapporto tra una madre e una figlia., creatore di Black Mirror, ha dichiarato che l'episodio avrà “il tono di un dramma indie”.

Non sarà l'unica variazione di tono rispetto allo standard della serie: la nuova stagione conterrà anche un episodio comico. Brooker lo definisce “apertamente comico, molto più di qualunque altra cosa abbiamo fatto”. “Contiene elementi comici piuttosto mainstream, ma accadono anche cose abbastanza spiacevoli”. Ovviamente queste ultime non potevano mancare, trattandosi di Black Mirror. Uno degli episodi sarà inoltre girato in Islanda. La terza stagione era stata girata in buona parte in Sudafrica, ma stavolta il clima cambierà radicalmente almeno in una puntata.

Owen Harris, regista dell'episodio “San Junipero”, uno dei più apprezzati della scorsa stagione, non tornerà nella quarta per via di altri impegni. Ma forse è meglio così: Harris ha detto che non sarebbe il caso di girare un sequel di San Junipero e della storia d'amore tra “Charlie Brooker potrebbe non voler realizzare un altro lieto fine!”. Sappiamo anche che, regista dell'episodio “San Junipero”, uno dei più apprezzati della scorsa stagione, non tornerà nella quarta per via di altri impegni. Ma forse è meglio così: Harris ha detto che non sarebbe il caso di girare un sequel di San Junipero e della storia d'amore tra Mackenzie Davis Gugu Mbatha-Raw , conclusasi con uno dei rari finali lieti della serie. Perché

La quarta stagione di Black Mirror sarà costituita ancora una volta da sei episodi. Dovrebbe tornare in autunno, più o meno nel periodo in cui ha debuttato la terza. Ma, per ora, non ci sono conferme né smentite.

Fonte: The Wrap