Big Hero 6 La Serie su Disney Channel, ecco i primi minuti in anteprima

Le avventure del team di supereroi di San Fransokyo proseguirannoriprendendo le fila dell'azione già vista a partire dall’ultima scena del film d’animazione originale e continuando a seguire la storia di Hiro, di Baymax e dei loro amici della leggendaria squadra di supereroi Big Hero 6.Prodotta da Bob Schooley e Mark McCorkl e diretta da Chris Whittier e Ben Plouffe,ma introdurrà anche, oltre a quelli più noti: Hiro un genio di 14 anni dal cuore d’oro; Wasabi preciso, intelligente e specializzato in fisica; Honey Lemon una scienziata ottimista dall’animo artistico con la passione per la chimica; Fred un appassionato di scienza molto creativo e la tostissima e temeraria Go Go, un genio della velocità, specializzata in ingegneria meccanica. E poi naturalmente c’è Baymax, l’ipertecnologico operatore sanitario personale tutto da abbracciare.Così presentavamo il film del 2014, arrivato in sala anticipato dal toccante cortometraggio Feast