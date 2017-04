Better Call Saul: tutto quello che sappiamo sulla terza stagione

NOTIZIE

La terza stagione di Better Call Saul è finalmente in dirittura d'arrivo, pronta a debuttare su Netflix nelle prossime ore. È arrivato dunque il momento di tirare le somme di quanto accaduto finora e scoprire che cosa ci aspetti nell'immediato futuro, cioè nei prossimi dieci episodi. Ecco quindi dieci cose da sapere sul ritorno di Better Call Saul...

1. Dove eravamo rimasti

La seconda stagione di Better Call Saul è terminata con Chuck () che registrava segretamente la confessione di Jimmy ( Bob Odenkirk ) riguardo la sua truffa per far ottenere all'amata Kim () il lavoro con Mesa Verde. Non solo: Mike () ha tentato di uccidere Hector Salamanca (), ma qualcuno glielo ha impedito, lasciando sulla sua auto un biglietto con su scritto “Don't”.

2. Dove andremo a finire





È probabile che da questa stagione inizi una escalation drammatica. Stando ai trailer, Jimmy si farà un po' di prigione e dunque pare proprio che Chuck userà la registrazione contro di lui. Questo potrebbe portare a deteriorarsi anche il rapporto con Kim, con il cui studio legale Jimmy ora condivide la sede. E poi c'è un'altra importante pedina che sta per entrare in gioco...

3. Il ritorno di Gus Fring





Giancarlo Esposito riprenderà il ruolo di Gustavo “Gus” Fring , il padrone del fast-food Los Pollos Hermanos, nonché futuro signore della droga di Albuquerque e avversario di Walter White in Breaking Bad . Esposito ha detto che il personaggio sarà più giovane e ingenuo in Better Call Saul: “È un Gus che non avete mai visto prima. La differenza sottile sta nel fatto che è più giovane e vulnerabile” e “si sta muovendo per diventare il signore del crimine che avete incontrato in Breaking Bad”.

4. Forse ci saranno altri volti noti





Lo ha suggerito Bryan Cranston nel corso di una conferenza di presentazione della sua autobiografia, “A Life in Parts”. Stando all'attore, nella nuova stagione dovrebbe debuttare un altro personaggio di Breaking Bad, oltre a Gus Fring. Non si sa chi, ma di certo non Jesse Pinkman. Forse Hank Schrader?

5. Dove e quando

La terza stagione debutterà su Netflix l'11 aprile. Ma non prendete ferie per farvela tutta in binge-watching, perché vedremo un episodio a settimana. Verrà caricato su Netflix il giorno dopo la messa in onda americana su AMC.