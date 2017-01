Better Call Saul: il teaser trailer della terza stagione

AMC ha diffuso il primo teaser trailer di Better Call Saul – Stagione 3 , e lo potete vedere qui di seguito.Il brevissimo video si chiude con lo slogan “Criminal. Lawyer.”, e anticipa una svolta piuttosto nefasta per Jimmy McGill ( Bob Odenkirk ) e un passo avanti verso la sua nuova identità e vita da Saul Goodman. Al termine della seconda stagione, avevamo visto come suo fratello Chuck () avesse registrato di nascosto la confessione di Jimmy, che aveva ammesso di aver falsificato i documenti della Mesa Verde per spingere la società a mollare lo studio Hamlin, Hamlin & McGill e affidarsi alla sua amata Kim Wexler ().Il rancoroso e geloso Chuck molto probabilmente userà quella registrazione per tentare di rovinare la reputazione del fratello e il video qui sopra ne sarà l'altrettanto probabile conseguenza. Anche se niente in Better Call Saul è così semplice e diretto.Creato da Vince Gilligan e Peter Gould, lo spin-off/prequel di Breaking Bad tornerà in primavera 2017 con dieci nuovi episodi. Ancora non è stata comunicata la data precisa, ma il mese dovrebbe essere aprile.